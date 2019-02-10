Enerji şirketinden eğitime destek

Yıldırım Şirketler Grubu'na bağlı Yıldırım Enerji Holding, bir okula bilgisayar, yazıcı ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Yıldırım Enerji Holding, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı ile ortak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ankara'da Şehit Bülent Göçer Ortaokulu öğrencilerine bilgisayar, yazıcı ve spor malzemesi hediye etti. Yıldırım Enerji Holding Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Mustafa Şağban, Yıldırım Enerji Holding Operasyon ve Ticari Kontrol Müdürü Bahar Öney ve Garip&Zeycan Yıldırım Vakfı yetkilisi Ayşegül Ataç, Gölbaşı'nda bulunan okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. 664 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 10-14 yaş grubundaki çocuklar yeni bilgisayar ve yazıcılarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Bilgisayar ve yazıcılar öğrencilerin kişisel, sosyal ve eğitsel amaçlı gelişimini destekleyen rehberlik servisine bağışlandı. Rehberlik servisi öğretmeni Arzu Cesur Alıcı, çocukların ders dışındaki vakitlerinin çoğunu rehberlik servisinde geçirdiklerini belirterek, "Servisi hem çocukların kişisel eğilimlerine belirleyebilmek hem de sosyal becerilerini geliştirmek için kullanıyoruz. Burada vakit geçirmek çocukların çok hoşuna gidiyor. Kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Sizin desteğinizle daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü Dilek Kaya, çocukların olanaklarını artırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek, "45 öğretmenimizle birlikte 664 öğrencimize en iyi eğitimi verebilmek için çalışıyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli" diyerek teşekkür etti.

Spor malzemeleri ise okul öğrencilerinin farklı dallarda faaliyet gösterdiği Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor kulübüne hediye edildi.

Yıldırım Enerji Holding CEO'su Mustafa Kurnaz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin geleceği için herkesin eğitime destek olması gerektiğinin altını çizerek, Yıldırım Enerji Holding'in ve Garip&Zeycan Yıldırım Vakfının ortak sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA