Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı Maaşları

Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.31

Meslek Adı :

Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik santralleri dağıtım ve koruma ünitelerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Enerji Üretim Tesisleri İşletme Ve Bakım Onarımcısı,

b) Enerji üretimi santral donanımlarının özelliklerini seçmek, c) Güç transformatörleri yapısı ve özelliklerini seçmek,

d) Kesicilerin montajını yapmak,

e) Ayırıcıların montajını yapmak,

f) Dağıtım transformatör merkezleri özelliklerini seçmek ve montajını yapmak,

g) Enerji üretim ve trafo merkezi kuranportör ve ağ sistemini seçmek,

h) Kısa devre ve kaçak akım koruma röleleri montaj ve bağlantılarını yapmak,

i) Aşırı akım, ısınma koruma, bucholz röleleri montajı ve bağlantılarını yapmak,

j) DA kaynak ve motorları montaj ve bağlantılarını yapmak,

k) OG modüler giriş hücresi montajını yapmak,

l) OG modüler ölçüm hücre montajını yapmak,

m) OG modüler çıkış hücre montajını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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