Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğan, Alparslan Bayraktar'ı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atadı. Peki Alparslan Bayraktar Kimdir. Detaylar haberimizde.

YENİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR OLDU

Başkan Erdoğan bugün yeni dönemde Kabine'de yer alacak bakanları açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yeni dönemde Alparslan Bayraktar yürütecek.

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Alparslan Bayraktar kimdir? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu ve nerelidir?

ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN HAYATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

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