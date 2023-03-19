Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı Twitter'dan bor karbür hakkında bir video paylaşarak merak edilenleri vatandaşların bilgisine sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını Balıkesir Bandırma'da yapacağı bor karbür tesisine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!

Türkiye'nin yer altında bolca bulunan bor madenine ilişkin ilk bor karbür tesisi, bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tesiste 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür konusunda merak edilenlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

İŞTE BOR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Teknolojinin, üretimin, yeniliğin yüzyılında, bor ve teknolojinin yeni buluşma noktası bor karbüre dair merak edilenler 100 saniyede burada. Cevherden mücevhere bor karbür." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!

ZIRHLI ARAÇLAR, ROKET YAKITI VE DAHA FAZLASI

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğuna işaret edilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma sanayi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, nükleer endüstri, hepsi de bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler. Türkiye yeni bir teknolojiyle tanışıyor: Bor karbür. Bandırma bor Karbür Üretim Tesisi kendi alanında ülkemizde ilk, dünyadaysa sayılı örneklerden bir tanesi. borik asit ve bir miktar karbon kaynağı 2400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüşüyor. Yüksek kimyasal tepkimeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı elmas ve kübik bor nitrürden sonra dünyanın en sert üçüncü malzemesi. Hem de düşük yoğunluğa sahip. bor karbürle güçlendirilmiş bir çelik yelek. Normal bir çelik yeleğin üçte biri oranında hafif ve çok daha dayanıklı. Bu projeyle birlikte zırh üretimi için ham madde temininde dışa bağımlılık tarih olacak. Zırhlı araçlar, nükleer reaktör kontrol çubukları, roket yakıtı, helikopter pervanesi. bor karbürün kullanıldığı stratejik ürünlerin yalnızca birkaç tanesi. Bu yatırımla Türkiye, dünya bor liderliğini perçinliyor ve yepyeni bir teknolojiye kavuşuyor."

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor karbür hakkında merak edilenler hakkında video yayınladı!

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