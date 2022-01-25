Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den kademeli elektrik tarifesi açıklaması: İhtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Fatih Dönmez elektrik faturalarında getirilen 150 kilowat sınırı için konuşurken hükümetin hane halkını destekleyeceğini söyledi.

150 KİLOWAT SINIRI NASIL BELİRLENDİ?

Bakan Dönmez, elektrik faturalarındaki kademeli tarifelendirmenin amacının dar gelirli ailelerin, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kademe oluşturmak olduğunu dile getirerek," Burada da sübvansiyon söz konusu. Ortalama 90-100 metrekarelik evde elektrikli cihazlarını çalıştırabilecekleri hesaplama yapıldı. Türkiye genelinde hanelerde üretilen toplam elektrik miktarı ve konut sayısını karşılaştırdık. 140-150 kilowat saat çıktı. Biz de bunun üzerine 150 kilowat saati belirledik. Çoğunlukla olumlu tepkiler var. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız burada ekstra bir desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız değil. Bizim dar gelirli ailelere ne yapabiliriz konusu var. Düzensiz geliri olan, asgari ücretin altında olan hanelere verdiğimiz başka destekler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla. Diyelim ki 150 kilowat saat tüketmiş, onu devlet vakıflar üzerinden karşılıyor." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ

Vatandaşlara doğalgaz desteği verileceğini belirten Bakan Dönmez," Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tespit edip destekliyor. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız ilçelerde, yerelden de insanların katıldığı, gerektiğinde evine gidip ziyaret ederek o incelemeleri yaparak 2 milyon 100 bin haneden bahsediyoruz. Doğalgazda bu rakam daha fazla olacak. e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma vakıflarımıza müracaat etmek suretiyle, kısa sürede değerlendirilerek bu destek kapsamına alınabiliyorlar. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Bundan sonra doğalgazı farklı bir destek durumuna almış olacağız." diye konuştu.

KADEMELİ TARİFEDE SINIR DEĞİŞİRİ Mİ?

Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik yapılabileceğini ifade eden Bakan Dönmez," Bu yıl içerisinde verileri alacağız. Vatandaşımızın 150 kilowat saatin altında kalan tüketimleri ne kadar? Kaç hane altında kalmış, kaç hane bu verilerin üzerine çıkmış. Hakikaten ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. İlk aydayız şimdi. Şubat'ta uygulamanın ilk etkilerini ve sonuçlarını almış olacağız. Zaman içerisinde ihtiyaç tabii ki güncellenebilir." açıklamasında bulundu.

Hükümet olarak vatandaşlara gaz ve elektrik faturaları konusunda destek vereceklerini belirten Bakan Dönmez, beklenmedik artışları Hazine imkanlarıyla taşımaya devam edeceklerini söyledi.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA HANE HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Dönmez şunları kaydetti:



"Biz hükümet olarak 2022 yılında da hem gaz hem elektrikte özellikle hane halkını desteklemeye devam edeceğiz. Beklenmedik artışları Hazine imkanlarıyla taşımaya çalışacağız. Bugünden itibaren yarın zam olacak açıklamasını yapmıyoruz prensip olarak. Gönlümüz açıkçası biz de isteriz ki bunları makul, ekonomik fiyatlarla vatandaşımıza sunabilelim.

Elektrikte her 3 ayda bir tarife güncellemesi yapılması gerekiyor. Doğalgazda ise aylık güncelleme yapılabiliyor. Bu yasadan gelen tarife. Geçtiğimiz yıl 100 milyar destekten bahsettik. Muhtemelen bu yıl da destek olacak. Makul bir denge ile hareket ediyoruz. Elektrik ve gazda bu destekler hane halkına ve dar gelirliye devam edecek. Sanayi gibi sınıflarda maliyetler neyse o seviyeden fiyatlama söz konusu olacak."