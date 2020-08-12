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  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos’a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz’e indiğini bildirdi.

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
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