Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.