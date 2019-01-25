TEKİRDAĞ (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Üçüncü ve dördüncü çeyrekten itibaren tekrar Türkiye'nin toparlayacağını ve ekonominin yüzde 1 büyüyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında TÜRKONFED ve Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) desteği ile Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneğinin (ÇİSAD) ev sahipliğinde düzenlenen ''Enerji Verimliliğinde Yeni Yaklaşımlar'' seminerinde konuşan Turan, 2018 ve 2019 yıllarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2018'in belirsizliklerin ve ön görünün en yoğun yaşandığı bir yıl olduğunu ifade eden Turan, ''Dünyadaki ticaret savaşları, bizdeki kurların oynaması vesaire gerçekten zor bir yıl. İş insanları için bir daha yaşanmamasını dilediğim bir yıl olarak görüyorum. 2019 dünya ticaret savaşları, rekabet, her gün gündemin değişmesi... Tabii bizim özellikle ilk iki çeyrekteki beklentilerimizin çokta pozitif olmayacağı noktasında. Üçüncü ve dördüncü çeyrekten itibaren tekrar Türkiye'nin toparlayacağını ve ekonominin belki yıl sonunda yüzde 1 büyüyeceğini tahmin ediyoruz'." diye konuştu.

Turan, Türkiye'deki istihdam sorununun uzun dönemde normale döneceğini ön gördüklerini aktararak, ''İstihdam ile ilgili aslında çok pozitif şeyler söylemem biraz zor. Çünkü, ekonomi daraldığı zaman, doğal olarak istihdamda da bir azalma söz konusu. Şu ana kadarki TÜİK'in vermiş olduğu verilerden birkaç puan daha yukarılarda görebiliriz. Ama daha sonra toparlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2018 yılının çok zor ve çetin şartları yaşandığı bir yıl olarak geride kaldığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Zor ve çetin bir yılı geride bıraktık. 2018'i bir daha yaşamak istemem gerçekten. Benim de iş hayatımda önemli bir yıl oldu. Ön görü ve tahmin yapmak gerçekten zorlaştı. Bu dönemde ev ödevlerini iyi yapan ve yerine getiren ülkeler, riskleri az hasarla atlatıyor. 2008 krizinde de bunu gördük. Dikkat ederseniz üretimi ihraç eden ülkeler çokta fazla krizi hissetmediler. Teknoloji üreten değil, teknoloji tüketenler problem yaşadı.''

Seminere, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AK Parti Tekirdağ eski milletvekili Metin Akgün ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA