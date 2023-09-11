Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’tan yeni hizmet

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet verdiği bölgelerde Kullanıcı Hizmet Merkezleri'ni devreye aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’tan yeni hizmet

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet verdiği bölgelerde Kullanıcı Hizmet Merkezleri'ni devreye aldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, teknoloji ve çözüm odaklı yatırımlarına devam ediyor. 2023 yılı itibariyle 124 ilçede Kullanıcı Hizmet Merkezlerini devreye alan şirket, müşterilerine elektrik dağıtım süreçleriyle ilgili işlem yapmak için farklı ilçelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmelerini ve taleplerine dönüş almalarını sağlıyor.

Verilen bilgiye göre; Kullanıcı Hizmet Merkezleri ile bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvurularını alınması ve müşteri bilgilendirilmesi işlemleri yapılabiliyor. Böylelikle, kullanıcılar dağıtımla ilgili konularda bilgi almak veya başvuruda bulunmak isterse Kullanıcı Hizmet Merkezleri (KHM) aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ek olarak, il merkezleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde proje onayı ve geçici kabul işlemleri de yapabilecekler.

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği kapsamında kurulan Kullanıcı Hizmet Merkezleri, kurulum lokasyonları itibariyle kullanıcılara yakın ve hayatlarını kolaylaştıracak şekilde planlandı. Kullanıcı Hizmet Merkezleri'nin, Büyükşehir Belediyelerinin merkez ilçelerinde kullanıcıya olan mesafesi azami 20 km'yi aşmayacak şekilde ve diğer illerde 5 bin nüfustan fazla olan ilçelerde kurulumu tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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