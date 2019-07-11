Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ne, ESRI'den ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından "Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinin kapsadığı 14 ilde, 21 milyon nüfusa birbirinden farklı coğrafya, iklim ve demografik yapıya sahip büyük bir alanda hizmet veriyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tüm saha operasyonlarında ve özellikle Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı Suriyeli göçmenlerin yaşam alanlarına elektrik ulaştırırken kullanmakta olduğu coğrafi bilgi sistemleri ile ESRI tarafından ödüllendirildi.

Enerjisa dağıtım şirketleri, tüm saha operasyonlarını ve şebeke plan kararlarını alırken faydalandığı coğrafi bilgi sistemleri ile veri toplama, kontrol, veri doğrulama, analiz, güncelleme, kesinti, arıza, sorgulama, raporlama, iş emri, rota optimizasyonu, saha personeli ve operasyon araçları gibi önemli konuları takip edebiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ödülü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen törende ESRI Kurucusu ve Başkanı Jack Dangermond’dan aldı.

- Müşterilere hızlı ve doğru geri bildirim sağlayabiliyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar, 3 bölgede birbirinden farklı coğrafi yapılara sahip 14 ilde yürütmekte oldukları çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin hayati öneme sahip olduğunu ve söz konusu yazılım programını kullandıkları alanları gün geçtikçe çoğalttıklarını belirtti.

Sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak için teknoloji yatırımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerimizi yoğun biçimde sürdürdüklerini aktaran Pınar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şebeke güvenliğini artırmak, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak, şebekeyi etkili bir şekilde yönetmek, kritik envanterin bakımını planlamak, yönetim kontrolü sağlamak amacıyla kullandığımız Coğrafi Bilgi Sisteminin dünyada en başarılı örneklerden biri olarak seçilmesinden dolayı gurur duyuyorum.

Coğrafi Bilgi Sistemimiz sayesinde şebeke bağlantı bilgisi ile arıza kaynağını doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor, şebeke bağlantı modeli ile çağrı merkezi sürecini geliştirebiliyor, müşterilere hızlı ve doğru geri bildirim sağlayabiliyor, müşteri ve envanter bazlı tutulan kesinti bilgilerinin doğru ve etkin analizlerini gerçekleştirebiliyor ve bakımları bu kapsamda planlayabiliyoruz."

Kaynak: AA