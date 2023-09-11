Enerya’dan yaşlı kadına 17 binlik fatura şoku

Cumhurbaşkanı kararıyla 0 TL doğalgaz borcu bekleyen yaşlı kadın, Enerya'dan 17 bin TL borç gelince hayatının şokunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Enerya’dan yaşlı kadına 17 binlik fatura şoku

Cumhurbaşkanı kararıyla 0 TL doğalgaz borcu bekleyen yaşlı kadın, Enerya'dan 17 bin TL borç gelince hayatının şokunu yaşadı.

Denizli'de Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Hayriye Suluoğlu (76), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla aylardır 0 TL gelen doğal gaz faturasının bu ay 17 bin 320 TL olarak geldiğini görünce hayatının şokunu yaşadı. Tek başına yaşayan ve emekli maaşıyla geçinen yaşlı kadın, başına gelen korkunç olayı yakınlarına anlattı. Oğlunun lafını dinleyerek faturaya itiraz eden Suluoğlu, Enerya A. Ş. temsilcilerinin faturayı yanlış girdiklerini söylemesiyle rahatladı.

Fatura okunma sırasında yanlışlık olduğunu ve faturanın en kısa zamanda normale döneceğini belirten Suluoğlu, "Mart ayından bu yana faturalar "sıfır" lira geliyordu. Son gelen fatura 17 bin lira oldu. Bu evde tek başıma yaşıyorum. Ocak ve sıcak su dışında doğalgaz kullanmıyorum. Yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Öyle bir sürü insanın yaşadığı evlere sıfır lira fatura gelirken ben tek yaşıyorum bu kadar fatura mı gelir? Komşularda da yüksek gelen yok, hep sıfır lira. İtiraz edeceğim. Ödeyecek durumum yok. Emekliyim, nasıl ödeyeyim? Çalışanlar da ödeyemez bu faturayı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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