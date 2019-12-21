Youtube'un en çok konuşulan isimlerinden Enes Batur Dolunay şarkısı çıkınca herkes izlemek için sıraya girdi. Peki Enes batur Dolunay Reynmen'i geçti mi? Enes Batur Dolunay sözleri neler? İşte detaylar...

Enes Batur'un Dolunay şarkısı en kadar izlendi?

Türk Youtuber Enes Batur Dolunay isimli şarkısını yayınladı. Şarkı 15 saatte 3 milyon görüntülenmeyi aştı. Şimdi herkes “Reynmen’i geçti mi?” diye soruyor. Peki Enes Batur’un şarkısı Dolunay ilk 1 saatte Reynmen Derdim Olsun ve Ela şarkılarını geçti mi? İşte Enes Batur’un Dolunay şarkısına dair tüm detaylar ve Dolunay sözleri…

Enes Batur Dolunay sözleri

Ener Batur’un Dolunay isimli şarkısı ilk 15 dakikada 500 bin izlenmeyi aştı. Şarkı Reynmen’in Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla kıyaslandı.

Dolunay şarkısı sözleriyle dikkat çekiyor. İşte Enes Batur’un Dolunay şarkısının sözleri…

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi kat

Onuda geçeyim iyi fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

Acı diliyorsan ve de biliyorsan

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Normale dönücem hayatım versin istediğimi

Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi

Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere

Trip atma Trip atma Trip atma

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

DOLUNAY KLİBİ ÇALINTI MI?

Enes Batur’un Dolunay şarkısının klibi Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerine benzetildi. Bunun üzerine klip ile ilgili sosyal medyada “çalıntı mı?” gibi sorular sorulmaya başlandı.

Enes Batur Reynmen’i geçti mi?

Enes Batur, Dolunay şarkısındaki sözlerle Reynmen dahil diğer Youtuberlara göndermede bulunuyor. Şimdi şarkının Youtube üzerinde ne kadar izlendiği merak ediliyor. Peki Enes Batur Reynmen’i geçti mi? Bu detayın önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.