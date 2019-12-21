Enes Batur Dolunay Reynmen'i geçti mi? Enes Batur Dolunay sözleri
Enes Batur Dolunay şarkısı yayınladı. Fanlarının ise merakla beklediği şarkı 15 saatte tam 3 milyon görüntüleme aldı. Ancak akıllara ise hemen Enes batur Dolunay Reynmen'i geçti mi? sorusu geldi. İşte Enes Batur Dolunay sözleri
Youtube'un en çok konuşulan isimlerinden Enes Batur Dolunay şarkısı çıkınca herkes izlemek için sıraya girdi. Peki Enes batur Dolunay Reynmen'i geçti mi? Enes Batur Dolunay sözleri neler? İşte detaylar...
Enes Batur'un Dolunay şarkısı en kadar izlendi?
Türk Youtuber Enes Batur Dolunay isimli şarkısını yayınladı. Şarkı 15 saatte 3 milyon görüntülenmeyi aştı. Şimdi herkes “Reynmen’i geçti mi?” diye soruyor. Peki Enes Batur’un şarkısı Dolunay ilk 1 saatte Reynmen Derdim Olsun ve Ela şarkılarını geçti mi? İşte Enes Batur’un Dolunay şarkısına dair tüm detaylar ve Dolunay sözleri…
Enes Batur Dolunay sözleri
Ener Batur’un Dolunay isimli şarkısı ilk 15 dakikada 500 bin izlenmeyi aştı. Şarkı Reynmen’in Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla kıyaslandı.
Dolunay şarkısı sözleriyle dikkat çekiyor. İşte Enes Batur’un Dolunay şarkısının sözleri…
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi kat
Onuda geçeyim iyi fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
Acı diliyorsan ve de biliyorsan
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Normale dönücem hayatım versin istediğimi
Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
Trip atma Trip atma Trip atma
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
DOLUNAY KLİBİ ÇALINTI MI?
Enes Batur’un Dolunay şarkısının klibi Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerine benzetildi. Bunun üzerine klip ile ilgili sosyal medyada “çalıntı mı?” gibi sorular sorulmaya başlandı.
Enes Batur Reynmen’i geçti mi?
Enes Batur, Dolunay şarkısındaki sözlerle Reynmen dahil diğer Youtuberlara göndermede bulunuyor. Şimdi şarkının Youtube üzerinde ne kadar izlendiği merak ediliyor. Peki Enes Batur Reynmen’i geçti mi? Bu detayın önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.
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