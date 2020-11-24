Enes Batur, yaptığı hareketle kazasına yorum yapanları yerin dibine soktu!

Ünlü YouTuber Enes Batur, dün saat 11.00 sıralarında kullandığı lüks otomobiliyle Etiler'de kaza yaptı. Ağaca çarpan Batur'a sosyal medyadan bir kişi, "Ağaç için endişeliyiz" paylaşımı yaptı. Paylaşım öfkelenen Batur'dan cevap gecikmedi.

Kullanıcının paylaşımı şöyle;

Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz"

DOĞUM YILI KADAR FİDAN DİKECEK

Enes Batur, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır" yorumunu yaptı.