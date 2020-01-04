Enes Batur'un vücüt değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı! İşte son hali

Sosya medya fenomeni Enes Batur şimdi de kilolarından kurtulduğu fit hakliyle gündemde. Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra film çeken ve sonrasında bir şarkı çıkartan Enes Batur'un son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Göbekli halleriyle tanınan Batur, tüm fazla kilolarını verdi.

KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Sosyal medyadan kazandığı astronomik paralarla sürekli gündeme gelen Enes Batur, göbekli hallerinden kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan fenomen, "Azim+çalışma ve mutluluk" notuyla yeni kaslı vücudunu paylaştı.

Enes Batur'un eski kilolu hali:

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alan Enes Batur'un son görüntüsü Twitter'da gündem oldu. En çok konuşulanlar listesine giren Batur, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak "Twitter'da gündem olmuşuz" dedi. Batur öte yandan eski kilolu hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

DOLUNAY ŞARKISI 25 MİLYON GÖRÜNTÜLEME ALDI

Geçtiğimiz haftalarda Dolunay isimli bir şarkı çıkartan Enes Batur, 15 saatte 3 milyon görüntüleme almıştı. YouTube'da 11 milyon abonesi olan Batur'un şarkısı 25 milyon görüntülenme aldı.

İşte Enes Batur'un son hali: