Enes Brckalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Brckalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Brckalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Brckalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Brckalic 24 Eylül 1989 tarihinde Gradačac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Brčkalić Enes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Brckalic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Enes Brckalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Brckalic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Brckalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Brckalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Brckalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Brckalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında OFK Gradina

1 Temmuz 2008 yılında HNK Orasje

26 Ocak 2009 yılında Omlad. Mionica

6 Şubat 2012 yılında J. Bihac

25 Temmuz 2012 yılında FK Rad. Lukavac

23 Ocak 2013 yılında OFK Gradina

31 Temmuz 2013 yılında Sloboda Tuzla

17 Şubat 2014 yılında FK Borac Samac

29 Şubat 2016 yılında Mladost Obarska

19 Temmuz 2016 yılında Drina Zvornik

23 Ocak 2017 yılında Zvijezda G.

11 Şubat 2019 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

Enes Brckalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Brckalic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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