Enes Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Ciftci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Ciftci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Ciftci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Ciftci 6 Nisan 1997 tarihinde Solothurn şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enes Çiftçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Ciftci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Enes Ciftci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Ciftci'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Ciftci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Ciftci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Ciftci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Ciftci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Breitenrain

6 Ağu 2019 yılında Rapperswil-Jona

18 Şubat 2021 yılında FC Breitenrain

Enes Ciftci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Ciftci şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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