Enes Dada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Dada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Dada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Dada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Dada 31 Mart 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Dada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Dada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enes Dada'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Dada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Dada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Enes Dada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Dada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2016 yılında Fethiyespor

31 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2019 yılında Fethiyespor

25 Ağu 2020 yılında Gölcükspor

3 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

23 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

Enes Dada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Dada şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.