Enes İlhan Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes İlhan Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes İlhan Yuksel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes İlhan Yuksel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes İlhan Yuksel 25 Şubat 1989 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enes İlhan Yüksel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes İlhan Yuksel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes İlhan Yuksel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Enes İlhan Yuksel'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes İlhan Yuksel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes İlhan Yuksel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Enes İlhan Yuksel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes İlhan Yuksel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında Erdemli Bld

5 Ekim 2010 yılında Uşak İÖİ

27 Eylül 2011 yılında Utaş Uşakspor

27 Ocak 2012 yılında Ödemiş Belediye

13 Eylül 2013 yılında İzmirspor

2 Temmuz 2014 yılında Altay SK

4 Eylül 2014 yılında İzmirspor

10 Eylül 2015 yılında Muğlaspor

22 Ağu 2016 yılında Kepez Belediye

20 Ağu 2019 yılında Isparta 32 Spor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında Kepez Belediye

Enes İlhan Yuksel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes İlhan Yuksel şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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