Enes isminin anlamı nedir? Enes ismi kuranda geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız isim konusundaki en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Enes ismidir. Biz de Enes isminin anlamını sizler için araştırdık ve haberimizde yer verdik.