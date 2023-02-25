Enes İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes İsufi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Enes İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes İsufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes İsufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes İsufi 14 Temmuz 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes İsufi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes İsufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enes İsufi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes İsufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes İsufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes İsufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes İsufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında KF Vllaznia U17

1 Temmuz 2017 yılında KF Vllaznia U19

1 Aralık 2017 yılında KF Vllaznia

31 Ağustos 2018 yılında KF Skënderbeu

21 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

20 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

13 Şubat 2021 yılında FK Tomori Berat

28 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

1 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Enes İsufi kimdir

Enes İsufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes İsufi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enes İsufi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Ahmed Khaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Khaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Khaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Khaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcellin Koukpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcellin Koukpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcellin Koukpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcellin Koukpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi