Enes İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes İsufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes İsufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes İsufi 14 Temmuz 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes İsufi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes İsufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enes İsufi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes İsufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes İsufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes İsufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes İsufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında KF Vllaznia U17

1 Temmuz 2017 yılında KF Vllaznia U19

1 Aralık 2017 yılında KF Vllaznia

31 Ağustos 2018 yılında KF Skënderbeu

21 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

20 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

13 Şubat 2021 yılında FK Tomori Berat

28 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

1 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Enes İsufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes İsufi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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