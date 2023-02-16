Enes Kalyoncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kalyoncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Kalyoncu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Kalyoncu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enes Kalyoncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kalyoncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Kalyoncu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Kalyoncu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Kalyoncu 18 Haziran 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Kalyoncu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Kalyoncu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Kalyoncu'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enes Kalyoncuboyu ve yaşı kaç

Enes Kalyoncu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Kalyoncu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Kalyoncu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Kalyoncu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

3 Ağu 2020 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Altınordu

28 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

Enes Kalyoncu kimdir

Enes Kalyoncu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Kalyoncu şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Enes Kalyoncu nereli

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