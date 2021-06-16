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  3. Enes Kanter, Türkiye'yi karalama girişimine yeni birisini ekledi

Enes Kanter, Türkiye'yi karalama girişimine yeni birisini ekledi

Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef alarak algı operasyonuna soyundu. Kanter, yazısında, “Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Enes Kanter, Türkiye'yi karalama girişimine yeni birisini ekledi

Amerikan NBA basketbol liginde Portland Blazer takımında oynayan Enes Kanter, ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Uluslararası basında Türkiye'yi karalama girişimine bir yenisini ekledi.

Enes Kanter, Türkiye'yi karalama girişimine yeni birsini ekledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, ABD basınında yayınlanan yazısında, Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti. Kanter, 2017 yılında Endonezya'da olduğu sırada menajeri tarafından "Ülkeyi acilen terk etmemiz gerekiyor." şeklinde uyarıldığını söyledi.

KANTER TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

"Görünüşe göre Türk istihbaratı beni yakalayıp Türkiye'ye geri göndermek için yoldaydı." diyen Kanter, üç saat sonra acil uçuşla önce Singapur'a, ardından Romanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Enes Kanter, Türkiye'yi karalama girişimine yeni birsini ekledi.

Portland Trail Blazers forması giyen Kanter, Romanya'da olduğu sırada Türkiye'nin, pasaportunu iptal ettiğini kaydederek, Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ORTAK TAVIR"

FETÖ' nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini ve kendisinin FETÖ ile bağlantısının üzerini örtmeye çalışan Gülen'in manevi oğlunun, yazısında hedef saptırmaya çalıştığı görüldü. Kanter, uluslararası alanda "Türkiye'ye karşı ortak tavır sergilenmesi gerektiğini" savundu.

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