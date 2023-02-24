Enes Kazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Kazic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Kazic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enes Kazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Kazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Kazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Kazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Kazic 4 Şubat 1993 tarihinde Hadžići şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Enes Kazić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Kazic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Kazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Enes Kazic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Kazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Kazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Kazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Kazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2013 yılında Turbina J.

5 Ağustos 2015 yılında Radnik Hadzici

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Hadzici

Enes Kazic kimdir

Enes Kazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Kazic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Enes Kazic nereli

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