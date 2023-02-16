Enes Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Kilic 7 Mayıs 1994 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selahattin Enes Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Kilic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Kilic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Kilic'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Enes Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında Kayseri Şeker

21 Ağu 2017 yılında Karaman Bld

19 Eylül 2018 yılında Ladik Belediye

20 Eylül 2019 yılında Alibeyköy

23 Mart 2021 yılında Niksar Belediye

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

19 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Enes Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Kilic şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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