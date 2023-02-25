Enes Kuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Kuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Kuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Kuka 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Kuka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Kuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Kuka'nin KS Besa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Kuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Kuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Kuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Kuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Int. Tiranë U17

21 Eylül 2017 yılında Int. Tiranë U19

20 Ekim 2020 yılında KF Tirana

14 Temmuz 2022 yılında KS Besa

30 Haziran 2023 yılında KF Tirana

Enes Kuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Kuka şuan KS Besa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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