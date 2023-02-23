Enes Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Mahmutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Mahmutovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Enes Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Mahmutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Mahmutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Mahmutovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Mahmutovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Mahmutovic 22 Mayıs 1997 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Mahmutovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Enes Mahmutovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Mahmutovic'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Mahmutovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Mahmutovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Mahmutovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Mahmutovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2017 yılında Boro U21

30 Ağustos 2018 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2019 yılında Boro U21

1 Temmuz 2019 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2020 yılında Boro U21

22 Ağustos 2020 yılında PFC Lviv

31 Mart 2022 yılında CSKA-Sofia

Enes Mahmutovic kimdir

Enes Mahmutovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Mahmutovic şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Enes Mahmutovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enes Mahmutovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Lazar Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Baranski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Baranski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Baranski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Baranski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Lyaskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lyaskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Lyaskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lyaskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Plaskowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Plaskowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Plaskowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Plaskowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi