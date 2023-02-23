Enes Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Mahmutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Mahmutovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Mahmutovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Mahmutovic 22 Mayıs 1997 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Mahmutovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Enes Mahmutovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Mahmutovic'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Mahmutovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Mahmutovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Mahmutovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Mahmutovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2017 yılında Boro U21

30 Ağustos 2018 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2019 yılında Boro U21

1 Temmuz 2019 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2020 yılında Boro U21

22 Ağustos 2020 yılında PFC Lviv

31 Mart 2022 yılında CSKA-Sofia

Enes Mahmutovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Mahmutovic şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Enes Mahmutovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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