Enes Osmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Osmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Osmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enes Osmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enes Osmani 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Enes Osmani şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enes Osmani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Osmani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Enes Osmani'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Enes Osmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enes Osmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag U19
Enes Osmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enes Osmani şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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AC Sparta Praha (2011 - )
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