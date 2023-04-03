Enes Osmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Osmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Enes Osmani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Osmani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.