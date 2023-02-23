Enes Sali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Sali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Sali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Sali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Sali 23 Şubat 2006 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Romanya,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Sali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Enes Sali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Sali'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enes Sali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enesssali/

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Enes Sali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Sali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Sali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Sali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2018 yılında Academia Hagi

1 Ağustos 2021 yılında FCV Farul

Enes Sali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Sali şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enes Sali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Woodbridge Strikers Youth (-2017), FC Barcelona Youth (2017-2018), Academia Gheorghe Hagi (2018-)

Romanya takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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