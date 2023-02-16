Enes Sancar Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Sancar Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Sancar Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Sancar Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Sancar Sahin 28 Eylül 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enes Sancar Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Sancar Sahin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Sancar Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 7 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Sancar Sahin'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Sancar Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Sancar Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Sancar Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Sancar Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2019 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Antalyaspor

28 Ağu 2019 yılında Kemerspor 2003

3 Ağu 2020 yılında Antalyaspor

7 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

Enes Sancar Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Sancar Sahin şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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