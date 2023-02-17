Enes Tepecik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Tepecik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Tepecik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Tepecik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Tepecik 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Tepecik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Enes Tepecik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Tepecik'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enes Tepecik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Tepecik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Tepecik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Tepecik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Willendorf J.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U16

2 Ocak 2020 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Enes Tepecik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Tepecik şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enes Tepecik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Wiener Neustadt (2011-)

Avusturya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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