Enes Tok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Tok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Tok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Tok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Tok 11 Mart 1999 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Tok Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hoof Sports yapmaktadır. Enes Tok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Tok'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Tok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/enestok54

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Enes Tok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Tok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Enes Tok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Tok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2019 yılında Hendek Spor

14 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Enes Tok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Tok şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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