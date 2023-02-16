Enes Unal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Unal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Unal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Unal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enes Unal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Unal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Unal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Unal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Unal 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Unal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Enes Unal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Enes Unal'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enes Unal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enesunal16/?hl=de

Enes Unalboyu ve yaşı kaç

Enes Unal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Unal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enes Unal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Unal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor

6 Temmuz 2015 yılında Man. City

31 Temmuz 2015 yılında KRC Genk

29 Ocak 2016 yılında Man. City

1 Şubat 2016 yılında NAC Breda

30 Haziran 2016 yılında Man. City

23 Temmuz 2016 yılında Twente

30 Haziran 2017 yılında Man. City

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal

30 Ekim 2017 yılında Levante

31 Aralık 2017 yılında Villarreal

19 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

20 Temmuz 2020 yılında Villarreal

12 Ağu 2020 yılında Getafe

Enes Unal kimdir

Enes Unal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Unal şuan Getafe takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Enes Unal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 16 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 6 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 25 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enes Unal nereli

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