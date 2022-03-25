Enes Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?

'Enes Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında?' sorusu yıldız futbolcunun son dönemde artan performansının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. A Milli takımda da Portekiz karşısında etkili bir performans gösteren Ünal, oyuna girdikten sonra takımına penaltı kazandırdı. Peki Enes Ünal hangi takımda oynuyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

ENES ÜNAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi’de doğmuştur. Bursaspor’un eski kaptanlarından Mesut Ünal’ın oğludur. 1.85 metre boyunda olan Enes Ünal santrafor pozisyonunda görev almaktadır. Enes Ünal, futbola babası gibi Bursaspor alt yapısında başladı. Amatördeki ilk golünü babası Mesut Ünal’ın çalıştırdığı Sakaryaspor’a karşı kaydeden Enes, yeşil beyazlı kulübün alt yapısı ve milli takımlarda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.



Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes, bu arada Chelsea, Manchester City, Borussia Mönchengladbach gibi Avrupa'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çekti. Bursaspor ile yapılan görüşmeler sonrasında 3 yıllık profesyonel sözleşmeyi imzalayan Enes, A takımda da bu başarılı performansını sürdürdü. A takım ile ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Vojvodina ile oynanan karşılaşmada çıkan Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etti. Enes, başarısına ligin ikinci haftasında oynanan Galatasaray maçında attığı golle yenisini ekledi. Enes takımına beraberliği getirdiği golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elde etmiş oldu.

Enes Ünal, Bursa'da 2009 – 2010 ve 2010 – 2011 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011 – 2012 sezonu ile birlikte Bursaspor'ın U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012 – 2013 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012 – 2013 sezonunda U-16 ve U-18 de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayarak profosyonelliğe geçiş yaptı. 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor – Galatasaray maçında ilk gölünü attı.

26 Haziran 2015 tarihinde Manchester City'e transfer oldu. Ama Manchester City'den 31 Temmuz 2015 tarihinde Belçika'nın Genk şehrine ait futbol takımı olan "Genk" takımına kiralık olarak gönderildi. İki yıllığına gitmiş olan Enes Ünal, 29 Ocak 2016 tarihinde sözleşmesi feshedilerek takımına geri döndü. 1 Şubat 2016 tarihinde Hollanda'nın Breda kentindeki NAC Breda takımına kiralık olarak gönderildi.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

30 Haziran 2016 tarihinde de Hollanda Enschede'de bulunanTwente'de kiralık olarak forma giye Enes Ünal, sonrasında 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'e gönderilmiştir. Villarreal'e transfer olduktan bir sezon sonra Real Valladolid'e kiralanan milli futbolcu, 2020'de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Getafe'ye transfer olmuştur.

Enes Ünal, La Liga takımlarından Getafe'de forma giymeye devam etmektedir.

Altyapı Kariyeri :

2006-2013 / Bursaspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2013-2015 / Bursaspor

2015-2015 / Manchester City

2015-2016 / Genk (kiralık)

2016- 2016 / NAC Breda (kiralık)

2016- / FC Twente (kiralık)

2020'den beri Getafe

Millî Takım Kariyeri :

2012-2013 / Türkiye U-16

2012-2014 / Türkiye U-17

2014 - Türkiye U-19

2013-2015 / Türkiye U-21

2015'den beri Türkiye