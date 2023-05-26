Enes Ünal'dan kötü haber geldi, Milli oyuncunun çarpraz bağları koptu!

Enes Ünal'dan kötü haber geldi. A Milli futbolcumuz Enes Ünal yapmış olduğu paylaşımda, çarpraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

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Enes Ünal'dan kötü haber geldi, Milli oyuncunun çarpraz bağları koptu!

Getafe'nin Real Betis'i deplasmanda 1-0 yendiği maçın 6. dakikasında sağ dizinden sakatlık geçiren Enes, oyuna devam edememiş, gözyaşları içerisinde oyundan çıkmıştı.

Getafe'ye Ağustos 2020'de transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Enes, özellikle bu sezonki performansından dolayı transfer iddialarında adı en çok geçen futbolculardan biriydi.

İspanyol basını, Enes'i İtalya'dan Juventus ile İspanya'dan Sevilla ve Atletico Madrid kulüplerinin istediğini iddia ediyordu.

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen A Milli futbolcumuz Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

Enes Ünal'dan kötü haber geldi, Milli oyuncunun çarpraz bağları koptu!

SİZLERE KÖTÜ BİR HABERİM VAR

Enes, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, sizler için kötü bir haberim var. Çapraz bağlarım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Büyük bir hedef (Getafe'nin ligde kalması) için mücadele ederken, kariyerimde büyük adımlar attığımı hissediyordum, yalan söyleyemem. Benim için büyük bir darbe oldu." ifadelerini kullandı.

Bundan sonrası için ligde kalma mücadelesinde takım arkadaşlarını sonuna kadar destekleyeceğini, ligde kalacaklarına dair inancının tam olduğunu kaydeden Enes, aynı zamanda ameliyatına da en iyi şekilde hazırlanacağını vurguladı.

Enes Ünal'dan kötü haber geldi, Milli oyuncunun çarpraz bağları koptu!

"Çok iyimser düşünüyorum. Bunun yolumda göğüs germem gereken yeni bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum." diyen milli futbolcu, "Pişmanlık benim için bir seçenek değil. Kariyerimin bu bölümünün ve hayatımın tadını çıkararak pozitif düşünmeye devam edeceğim. Herkese mesajları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

AVRUPA'NIN DEVLERİYLE ANILIYORDU

Bu sezon attığı 14 golle Getafe'nin en çok gol atan futbolcusu olan, 3 de asisti bulunan Enes, gol krallığı yarışında da 4. sırada yer alıyor.

İspanyol basını, Enes'i İtalya'dan Juventus ile İspanya'dan Sevilla ve Atletico Madrid kulüplerinin istediğini iddia ediyordu.

Sağ diz çapraz bağlarından ameliyat edilecek Enes'in 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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KAYNAK: AA

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