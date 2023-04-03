Enes Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Zengin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Zengin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Zengin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Zengin 27 Aralık 2002 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Zengin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Enes Zengin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Zengin'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Zengin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Zengin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Zengin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Zengin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında S. Kickers Alt.

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19

22 Temmuz 2021 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Enes Zengin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Zengin şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Stuttgart (2010-2012), Stuttgarter Kickers (2012-2017), SC Freiburg (2017-2020), Kickers Offenbach (2020-2021)

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