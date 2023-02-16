Enescan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enescan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enescan Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enescan Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enescan Ozdemir 16 Haziran 1997 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enescan Ozdemir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enescan Ozdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Enescan Ozdemir'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enescan Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enescan_9/

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Enescan Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enescan Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Enescan Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enescan Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında Hacettepe

14 Ocak 2019 yılında G.Birliği U21

15 Ocak 2019 yılında Ankara Adliye

30 Haziran 2019 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2019 yılında G.Birliği U19

16 Ocak 2020 yılında 1954 Kelkit Bld

Enescan Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enescan Ozdemir şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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