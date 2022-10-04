Enfiye İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Enfiye İmal İşçisi görev tanımı nedir, Enfiye İmal İşçisi ne iş yapar, Enfiye İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Enfiye İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Enfiye İmal İşçisi Tanımı;

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Enfiye İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Enfiye İmal İşçisi Maaşları

Enfiye İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Enfiye İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Enfiye İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.04

Meslek Adı :

Enfiye İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip tütünleri makineyle pulverize ve harman edip enfiye yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Enfiye İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir göz içine tütün yaprakları, sapları ve kırılmış tütün koymak,

b) İçine tuz eriyiği katarak karışımı fermantasyona tabi tutulması için belirli bir süre öylece bırakmak,

c) Ara sıra karışımı alt üst ederek fermantasyon işlemini takip ederek fermantasyona tabi tutulmuş tütünü kızgın bir tavada kavurup ve bir öğütme makinesinde un gibi incelterek pulverize etmek,

d) Un inceliğinde olan bu enfiyeyi ince tel eleklerden veya ince dokunmuş kumaşlardan geçirmek,

e) Karıştırma makinesinde çeşitli cins enfiyeleri formülüne göre harman ederek içine biraz da kokulu yağ veya esans katmak,

f) Enfiye imalinde yer alan fermantasyon, öğütme, eleme veya harmanlama gibi işlemlerden birinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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