Enflasyon muhasebesi uygulamasının hayata geçirilebilmesi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) son yıl yüzde 10, son üç hesap yılında ise yüzde 100 artmış olması gerekmektedir. Yİ-ÜFE’de ise rakamlar bunu geçti. 35 aylık artış yüzde 103 oldu. Bu bağlamda, Enflasyon muhasebesi nedir? Ne anlama gelmektedir? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Parasal olmayan değerlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılmasıyla, finansal tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanmaktadır.

Yüksek enflasyonun etkin olduğu dönemlerde finansal tabloların enflasyon oranları doğrultusunda gerçekleştirilen muhasebe işlemlerine denmektedir.

ENFLASYON MUHASEBESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Hissedilen enflasyonun işletmelerdeki finansal tablolar üzerindeki etkilerini enflasyon muhasebesi ortaya çıkarır. İşletmelerin, işletme sahiplerin, işletmeyle ilgilenen üçüncü kişi ve kurumların gerçeğe uygun kararlar almasında etkin olmaktadır.

Enflasyonunu bilanço üzerinde iki etkisi olmaktadır. Bunlar, parasal kalemler üzerindeki etkileri ve parasal olmayan kalemler üzerindeki etkileridir.

Paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri sabit kalan fakat satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlere parasal kalem denmektedir.

Paranın değerindeki değişmelere paralel şekilde nominal değerleri değişen ancak satın alma güçleri sabit kalan kalemlere de parasal olmayan kalem denmektedir.