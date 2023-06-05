Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu.

YAYINLAMA
Google News
Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04!

Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi açıklandı. TÜİK'e göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu. Böylelikle aylık enflasyonda yükseliş serisi 53. aya yükseldi. Tüketici fiyat endeksi tarafında doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanması etkili oldu.

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0.04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39.6’ya geriledi.

Enflasyonun, hükümetin ücretsiz doğalgaz dağıtımının enflasyon verisi hesaplamasına katılmasıyla aylık yüzde 0.2 düşmesi; yıllık ise yüzde 39.2'ye gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

ENAG'a göre artış yüzde 5,68

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs'ta doğal gaz fiyatının sıfır TL olduğu varsayımıyla yüzde 5,68 arttı. ENAG hesaplamalarına göre, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109,01 olurken, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,96 oldu.

İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini 1 Haziran Perşembe günü açıklamıştı. İstanbul'un mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 1,66, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,5 olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında negatif enflasyon bekleniyordu, ancak Bloomberg HT'nin ekonomistlerin katıldığı ankete göre, aylık enflasyonun yüzde 0,2 düşmesi öngörülüyordu. Ayrıca, yıllık enflasyonun yüzde 40'ın altına gerilemesi beklentisi öne çıkıyordu.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesi nedeniyle Mayıs ayı TÜFE hesaplamalarında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını duyurdu. Bu durumun genel endeks üzerinde "aşağı yönlü kuvvetli bir etki" yaratması bekleniyordu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor
Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Son Haberler
Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi
Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi
Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler
Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler
Uzman Doktor uyardı! 2030 yılında toplumun yüzde 50'si alerji hastası olabilir
Uzman Doktor uyardı! 2030 yılında toplumun yüzde 50'si alerji hastası olabilir
Karalar Köyü'nde Korkunç Yangın: Ev ve Ahırlar Alevlere Teslim Oldu
Karalar Köyü'nde Korkunç Yangın: Ev ve Ahırlar Alevlere Teslim Oldu
20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor
20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor
Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu
Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
Çok Okunanlar
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde
Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı