Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04!

Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi açıklandı. TÜİK'e göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu. Böylelikle aylık enflasyonda yükseliş serisi 53. aya yükseldi. Tüketici fiyat endeksi tarafında doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanması etkili oldu.

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0.04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39.6’ya geriledi.

Enflasyonun, hükümetin ücretsiz doğalgaz dağıtımının enflasyon verisi hesaplamasına katılmasıyla aylık yüzde 0.2 düşmesi; yıllık ise yüzde 39.2'ye gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

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ENAG'a göre artış yüzde 5,68

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs'ta doğal gaz fiyatının sıfır TL olduğu varsayımıyla yüzde 5,68 arttı. ENAG hesaplamalarına göre, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109,01 olurken, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,96 oldu.

İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini 1 Haziran Perşembe günü açıklamıştı. İstanbul'un mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 1,66, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,5 olarak kayıtlara geçti.

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Mayıs ayında negatif enflasyon bekleniyordu, ancak Bloomberg HT'nin ekonomistlerin katıldığı ankete göre, aylık enflasyonun yüzde 0,2 düşmesi öngörülüyordu. Ayrıca, yıllık enflasyonun yüzde 40'ın altına gerilemesi beklentisi öne çıkıyordu.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesi nedeniyle Mayıs ayı TÜFE hesaplamalarında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını duyurdu. Bu durumun genel endeks üzerinde "aşağı yönlü kuvvetli bir etki" yaratması bekleniyordu.