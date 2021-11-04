Enflasyon sonrası vergi ve harçlardaki yeniden değerleme oranı belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı; ceza, harç ve vergi artışlarının hesaplanması için kullanılmaktadır. Hesaplanırken enflasyon oranı baz alınmaktadır. Bu oran yüzde 36,20 olarak açıklandı.

Yeniden Değerleme Oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şu anki şekliyle açıklanırsa 2022 yılındaki trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranlar baz alınarak arttırılacak.

Cumhurbaşkanının vergi ya da cezaları yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar ya da yüzde 50 fazlasına kadar yükseltme yetkisi bulunmaktadır.

Bu yeniden değerleme oranları baz alındığında; en düşük radar cezası 427, alkollü araç kullanma cezası ise 1906 lira olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanmaktadır.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade etmektedir.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan etmektedir.