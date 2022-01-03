Enflasyon verileri açıklanınca harekete geçti! Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zam talep etti

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının belirleneceği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarak yıllık bazda yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece memur maaşlarına 2022 yılı Ocak ayında yüzde 22, 48 enflasyon farkı yansıyacak.

Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaparak memur maaşlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.

Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ek Zam Şart Olmuştur!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

1-TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu.

2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

2-Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; “hedefler tutmadı, tahminler şaştı”. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

3-Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ.

Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

4-Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti.

Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

5-Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV’ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, “Ek Protokol” ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

7-Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

8- Bu itibarla, 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

Son dakika | TÜİK 2021 Aralık ayını enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu