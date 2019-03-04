"Enflasyondaki artış beklentinin altında"

İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, şubatta enflasyonun beklentinin altında artış gösterdiğini belirterek, "Bunda iki temel unsur var. Birincisi devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahale yapması. İkincisi de giyim ve ayakkabı sektöründe ciddi bir gerileme oluşması." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin, bugün açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şubat ayında yüzde 0,16'lık artışın beklentinin altında olduğunu belirtti.

Bu gelişmede iki temel unsur bulunduğuna dikkati çeken Alkin, "Birincisi devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahale yapması. İkincisi de giyim ve ayakkabı sektöründe ciddi bir gerileme oluşması. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olmasının çekirdek enflasyonun da yüzde 19,02'den yüzde 18,12'ye gerilemesinin de önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Tam istediğimiz hızda gerilemiyor. Çünkü daha önceki yıllarda ocak, şubat ve mart ayları aslında enflasyonun sürekli yükseldiği aylar. Genelde yaz aylarına doğru enflasyondaki seyir yumuşuyor." ifadelerini kullandı.

Alkin, enflasyondaki aylık seyre bakıldığında Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanan bir enflasyon gelişimi görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kasım ve aralık ayında enflasyon eksi çıkmıştı, ocak ayında yüzde 1'lik bir artış oldu. Şimdi de yüzde 0,16'lık bir artış var. Aslında bu çok görmeye alışkın olduğumuz bir durum değil. Geçen yılın aynı ayında enflasyon yüzde 0,73 olmuştu, mart ayında yüzde 0,99'a yükselmişti, nisan ayında yüzde 1,87 olmuştu. Normalde ocak, şubat ve mart ayında enflasyonun tırmandığını görüyoruz. Bu sefer böyle bir şey görmedik. Bunu daha önce de belirttiğim gibi iki önemli unsura bağlıyorum. Devletin tarımsal fiyatlara doğrudan müdahalesi ve dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında firmaların piyasayı canlı tutmak amacıyla yüksek iskonto ile çalışmaları."





- "Dengelenme için birkaç aya daha ihtiyaç var"





Prof.Dr. Emre Alkin, çekirdek enflasyonu çok önemsediğini belirterek, "Çünkü çekirdek enflasyon içinde mevsimsellik barındırmayan ve bizim her ay tüketmeye mecbur olduğumuz mal ve hizmetleri içeriyor. Böyle baktığınız zaman hala gidilecek çok ciddi bir mesafe olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Ekonomide şu an ciddi bir dengelenme oluyor" şeklinde ifadelerin bulunduğunu aktaran Alkin, "Ama bence dengelenme daha tam olarak oluşmadı. Bu dengelenmenin oluşması için birkaç ay daha beklememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA