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Enflasyondaki artış ne zaman duracak? AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayınlanan bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Enflasyondaki artış ne zaman duracak?" sorusuna yanıt verdi.

Enflasyondaki artış ne zaman duracak? AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Haber Global'de canlı olarak ekrana gelen Siyaset Özel programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğündeki programda Haber Global Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Posta Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar'ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş kendisine yöneltilen "Enflasyondaki artış ne zaman duracak?" sorusuna da yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olağandışı bir artış söz konusu. Hükümet sorumluluğunun farkındadır. Dışarıdan gelen salvoları da biliyoruz. En kısa süre içerisinde Allah'ın izniyle bu zor tablonun yatışacağını ümit ediyorum"

Enflasyondaki artış ne zaman duracak? AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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