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  3. Enflasyonun altında zam teklif edildi! BBC İstanbul çalışanları grev kararı aldı!

Enflasyonun altında zam teklif edildi! BBC İstanbul çalışanları grev kararı aldı!

Londra merkezli yayın kuruluşu BBC'nin İstanbul ofisinde çalışan gazeteciler maaşlarına enflasyonun altında zam yapılmasına tepki göstererek grev kararı aldı.

Enflasyonun altında zam teklif edildi! BBC İstanbul çalışanları grev kararı aldı!

Türkiye'de ciddi bir okuyucu kitlesine sahip olan BBC'nin İstanbul ofisinde görev yapan gazetecilerin maaşlarına  2022 yılında yıllık enflasyonunda altında olan yüzde 20 oranında zam yapılmasına karar verildi. 

Bunun üzerine çalışanlar grev kararı aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," TÜİK'in %36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı %82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC %20 zam öneriyor. Adil bir teklif gelmedikçe greve devam edeceğiz. Hakkımız olanı almadan vazgeçmeyeceğiz. " ifadelerine yer verildi. 

Enflasyonun altında zam teklif edildi! BBC İstanbul çalışanları grev kararı aldı!

 

Enflasyonun altında zam teklif edildi! BBC İstanbul çalışanları grev kararı aldı!

Tayfun Altuntaş
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