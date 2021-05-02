Engeller onu yıldıramadı! Emirhan Kargacı ayağını kaybetti ama futboldan vazgeçmedi

Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Emirhan, 4 yıl önce okula gittiği bir sabah karşıdan karşıya geçmek için yayalar için yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada kırmızı ışıkta ilerleyerek kendisine çarpan bir araç nedeniyle yaralandı. Geçirdiği ameliyatlar, Emirhan'ın ayağını kurtaramadı.

PENDİK BELEDİYESİ AMPUTE TAKIMINDA TOP KOŞTURUYOR

Kazadan önce Beşiktaş'ın altyapısında oynayan ve Fenerbahçe'ye gitme planları yapan Emirhan'ın futbolcu olma hayallerini kaza kesintiye uğratamadı. Yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda top koşturan, defansı çok sevse de bu aralar forvet oynayan Emirhan'ın hedefi, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda 17 numaralı formayı giymek. Protez ayağıyla hayatını sürdüren Emirhan, koltuk değneklerini ise futbol oynarken kullanıyor.

"AYAĞIMIN KESİLDİĞİNİ DUYUNCA DÜNYAM YIKILDI"

Emirhan Kargacı, kaza anını ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "O gün okula gidiyordum her zamanki gibi. Işıklara geldiğimde yayalara yeşil ışığın yanmasını bekliyordum. Bu sırada kırmızıda geçen bir araba ve yeşilde geçen bir araba çarpıştı ve kırmızıda geçen araç bana doğru geldi. Ben de bunu fark edemedim ışığa baktığım için ve benim bacağımı ezdi. 3 gün yoğun bakımda kaldım sonra normal odaya geçtim. Ama bana ayağımın alındığı söylenmedi. Ben de hiç fark edemedim. Son günlerde psikolog eşliğinde söylendi. Dünyam yıkıldı. Hiçbir şey hissedemedim, duygularım tamamen yok oldu. O anda kafamda hiçbir şey yoktu, bitmiş gibiydim."

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"

Kargacı, yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda yer aldığını belirterek, "1 sene iyileşme süreci olduğu için gelemedim, sonra antrenmanlara başladım ufak ufak. Artık antrenmanlarım gittikçe ciddileşiyor. Genellikle haftanın 3 günü antrenman oluyor. Buraya otobüs veya Marmaray ile geliyorum. Geldiğim zaman mutlu oluyorum, burası benim için ayrı bir dünya." dedi.

Kazadan önce futbolcu olma hayali kurduğunu ama çok fazla rakibi olduğu için Süper Lig'e çıkabileceğini düşünmediğini dile getiren Kargacı, hedeflerini, "Milli takımda oynamak hedefim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak, antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmak, oradan da kendi işimi kurmak istiyorum." diye sıraladı.

"FUTBOL İÇİN HİÇBİR ENGELİ YOK"

Emirhan'ın babası Ali Kargacı, Emirhan'ın futbolcu olma hayali kurduğunu belirterek, "7 yaşındayken Beşiktaş'a götürdüm, 11 yaşındakilerle futbol oynattılar, çok başarılıydı. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynamak nasip oldu. Emirhan'ın futbol oynaması için bir engel yok." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Kargacı, birlikte İtalya'ya genç milli takım kampına gittiklerini, Emirhan'ın A milli takım antrenmanlarına çağırıldığını söyledi. Kargacı, Emirhan'ın futbolda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Oğlumu, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda görmek istiyorum." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı