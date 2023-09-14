Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Yüzde 100 doluluk oranıyla Türkiye'de en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023-2024 akademik yılında, eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutarak kampüslerin ve eğitim faaliyetlerinin erişilebilirliğine...

İhlas Haber Ajansı
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Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Yüzde 100 doluluk oranıyla Türkiye'de en çok tercih edilen Üniversitelerden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023-2024 akademik yılında, eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutarak kampüslerin ve eğitim faaliyetlerinin erişilebilirliğine önem veriyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Araştırma Üniversitemizi; bizi tercih eden tüm öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğuna inanan ve özel gereksinimli bireylere yönelik akademik sorumlulukları titizlikle yerine getiren bir anlayışla yönetiyoruz. Türkiye'ye örnek olan projelerimizle ve "Engelsiz Üniversite" ödüllerimizle bu eşitliğe katkı koymanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, engelli öğrencilerin eğitim öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, alt yapının ve donanımların sağlanması ve tüm kampüslerinde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla birçok önemli projeye imza atan DEÜ, 2023-2024 akademik yılında da tüm öğrencilere eşit imkanlar sunmak için çalışmalar yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Araştırma Üniversitemizde 2 bin 100 özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin yaklaşık 400 tanesinin yüzde 40 ve üzeri engeli bulunuyor. Bizim buradaki bütün çabamız 2 bin 100 öğrencimizin 70 bin öğrencimizle eşit şartlarda eğitim görmesini sağlamak" diye konuştu.

Örnek projeler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nden 11 bayrak ve 7 nişan elde eden DEÜ'nün "Kitabımın Sesi Ol', "Eylül Bebekler', "ArtıBiz Kafe', "Engelsiz Bülten" gibi birçok proje ve etkinliği hayata geçirdiğini belirten Rektör Hotar, "Kamuoyunda farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projelerine, bilimsel çalışmalara ve fiziki yatırımlara önem veren rektörlüğümüz, ulusal düzeyde ses getiren girişimlere imza atmaktadır. Üniversite üst yönetimimizin buradaki önceliği, toplumun her kesimine ulaşmak ve engel kavramının düşünceden kaldırılmasını sağlamaktır. Ayrıca rektörlüğümüz, üniversitemizin engelsiz eğitim, engelsiz yapı, engelsiz kampüs, engelsiz şehir gibi kavramlarda da örnek olmasını arzulamaktadır. Dolayısıyla da bu anlayışa uygun olarak; Aliağa'da Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanemiz inşa edilmiş; kentimizin ilk Veteriner Fakültesi kurulmuş; Diş Hekimliği Fakültemiz hizmete açılmıştır. Araştırma üniversitemiz, buradaki başarılarını hem insana hem de bilime yatırım yaparak göstermeye devam etmektedir" dedi.

"Öğrencilerimize destek oluyoruz"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde Braille alfabesi çıktı cihazı, kitap tarayıcı, grafik kabartma cihazı ile iki adet kitap seslendirme ve film betimleme kabini bulunmaktadır. Öğrencilerimizin taleplerine göre ders notları, kitap veya broşürler Braille alfabesiyle çıktı şeklinde hazırlanabiliyor. Kütüphanemizde aynı zamanda 350 adet seslendirilmiş kitabımız bulunmaktadır. Öğrencilerimize yönelik içerikler sürekli güncellenmektedir" diye konuştu.

İnsana ve bilime katkı

Son 20 yılda yapılan yasal düzenlemelerin "engelli, dezavantajlı ya da kırılgan" olarak tanımlanan bireylere yönelik farkındalık oluşturduğunu ifade eden Rektör Hotar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetleri ise üniversitelerimize ve kamu kurumlarımıza örnek olmuştur. Bizleri daha fazlasını yapmamız için teşvik etmiştir. Eşit eğitim hakkına ulaşamayan engelli bir kişinin sorunu, herkesin sorunu olmalıdır. Hiç kimse bunu görmezden gelmemelidir çünkü medeniyet, görmezden gelinerek inşa edilemez. Bu noktada empati ve hoşgörü ile yaklaşmak değişim için de fırsattır. Bu yüzden, konuyu anlamak, sorunların çözümündeki anahtardır. Araştırma üniversitemiz, buradaki başarılarını hem insana hem de bilime yatırım yaparak göstermeye devam edecektir" diye konuştu.

Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Engelleri aşan üniversite DEÜ’de fırsat eşitliği ön planda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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