Engelleri aştı, şimdi ise hedefi olimpiyat madalyası

Genetik hastalığından dolayı 23 yaşında görme kaybına uğrayan ve 25 yaşından sonra tanıştığı atletizmde olimpiyat sporcusu olmayı başaran 28 yaşındaki Trabzonlu Hakan Cira, 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getirmeyi hedefliyor.

Trabzon'da özel sektörde çalışırken 23 yaşında bir anda görme kaybı yaşayan 28 yaşındaki Hakan Cira, 3 yıl önce futsal ile başlayıp daha sonra yöneldiği atletizm sporunda olimpik sporcu unvanını elde etmeyi başardı. Sporun hayatını değiştirdiğini, en dipteyken zirveye yürüdüğünü belirten Cira, en büyük hedefinin 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getirmek olduğunu söyledi.

FUTSALDAN ATLETİZME

Spor macerasının ilk olarak futsal ile başladığını ancak daha sonra atletizme yöneldiğini ifade eden Hakan Cira, "2013 yılında bir anda görme kaybı yaşadım. Ablam da görme engelli. Kendisinin teşvikiyle buradaki görme engelli kulübüne üye oldum ve 2014 yılında ilk olarak burada futsal oynadım. Daha sonra futsal milli takımına seçildim. 2015 yılında iki haftalık çalışmayla atletizm şampiyonasına katıldım ve 100 metre ile 400 metre kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldum. Bunun üzerine milli takıma seçildim ve atletizm maceram böyle başladı" dedi.

HAYATI DEĞİŞTİ

Görme kaybı yaşadıktan sonra hayatının bir anda değiştiğini ifade eden Cira, "İlk anda o psikolojiyi kaldırmam kolay olmadı ama ablam ve buradaki görme engelli kulübüyle birlikte bunu çabuk atlattım. 2 aylık evliyim. Eşim de en büyük destekçilerimden. Sporla hayata bağlandım. Dipten zirveye kadar böyle çıktım diyebilirim" diye konuştu.

HEDEFİ 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA

En büyük hedefinin Türkiye'ye olimpiyat madalyası getirmek olduğunu kaydeden Cira, şöyle devam etti:

"Şu anda 2019 Kasım ayında Katar'ın Doha kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah buradan ülkemizi ve Trabzon'u en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyorum. Olimpik sporcuyum. Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak."

"HİÇ GÖRMESEM DE KOŞACAĞIM"

Şu anda yüzde 60 görme kaybı olduğunu vurgulayan Hakan Cira, "Yüzde 90'a kadar görme kaybı ilerleyebiliyor. Spor, beni hayata bağlayan şey. Yapabildiğim kadar spora devam etmek istiyorum. Hiç görmeyen arkadaşlar da var. Ben sporu kesinlikle bırakmayacağım. Hiç görmesem de koşacağım" ifadelerini kullandı.

Görme engellilere de mesaj gönderen Hakan Cira, "Kesinlikle evde oturmasınlar. Engellerin arkasına saklanmasınlar. Sporla, sanatla topluma adapte olabiliyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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DHA