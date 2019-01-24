Engelleri ortadan kaldıran projeye ödül

Engelli bireylerin resimden sahne sanatlarına, akıl oyunlarından enstrüman kurslarına kadar birçok aktivite ile yaşama tutunduğu Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi projesi anlamlı bir ödülle taçlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, projenin hayata geçirilmesinden dolayı Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından "Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü.

Kahramankazan Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sokulan ve engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanmasında önemli bir yer tutan Engelsiz Yaşam Merkezi anlamlı bir ödüle layık görüldü. Yerel yönetimleri yakından takip eden Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü "Yılın Yerel Yöneticisi" ödülüne layık gördü. Başkan Ertürk'ün ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal düzenlenen törenle teslim aldı.

İlçede yaşayan 7den 70'e tüm engelli bireylerin ikinci evi haline gelen merkezde yapılan aktiviteler, "burada engel yok" dedirtiyor. Engelli bireylerin mutlulukları ve gösterdikleri azim ise herkese örnek oluyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerinde eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin de düşünülerek üretildiğini söyledi. Başkan Ertürk, "Engelsiz yaşam merkezimiz de bu anlamda önemli hizmetler veriyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunuyor. Merkezimiz onların daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştiriyor, hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda engellerin ortadan kalktığı Engelsiz Yaşam Merkezi projemizle bizleri bu anlamlı ödüle layık gören Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA