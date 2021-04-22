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  3. Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki engelli İbrahim Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı.

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Kepez ilçesi Habibler Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın, vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Yaşamını aldığı akülü sandalyeye bağlayan Araz'ın sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, yetkililerden yardım isterken gözyaşları içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslara beddua etti.

"ÇOK SIKINTILI BİR DURUMA DÜŞTÜM"

Konu ile ilgili konuşan İbrahim Araz, "Geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu sol tarafım felç oldu. Akülü arabam merdiven dairemizden çalındı. Çok sıkıntılı bir duruma düştüm. Emniyete de başvurduk. Sağlığım yerindeyken buradan 2 motosikletimi de çalmışlardı geçtiğimiz yıl içerisinde. Bu insanlar hırsızlık olayını alışkanlık yapmış herhalde. Buradan sürekli hırsızlık yapıyorlar. Ben buradan onlara beddua ediyorum. İnşallah Allah bu hayırlı günde onlara yedirmesin" diye konuştu.

"ALLAH ONA YEDİRMESİN"

Hırsıza beddua eden Araz, "Engelliyim ben o araç benim her şeyimdi. Eşimin bel fıtığı var, manuel engelli aracını süremiyor. Akülü işimizi görüyordu. Beni eve mahkum ettiler. Çok zorlanıyorum. 3 katlı evim ve merdivenli. Komşular yardımı ile aşağı inebiliyorum. Eşim yardımcı oluyor, kızım yardımcı oluyor. Allah ona yedirmesin. Bu hırsızlığı yapanın duygusu yok zaten, hırsızın duygusu mu olur? Arsızın duygusu olmaz. Aracımın çalındığını görünce şok oldum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

Engelli adamın akülü sandalyesini çaldılar: Gözyaşları içinde beddua etti!

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