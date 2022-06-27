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Engelli ağabeyini vurarak öldürdü, savunmasıyla kan dondurdu! "Acılarından kurtarmak istedim"

İbrahim Enes Kaplan, İstanbul Büyükçekmece'de birlikte yaşadığı engelli ağabeyini silahla ateş ederek öldürdü. İddia edilene göre Kaplan ifadesinde, "Acılarından kurtarmak için öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Engelli ağabeyini vurarak öldürdü, savunmasıyla kan dondurdu! "Acılarından kurtarmak istedim"

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Güzelce Mahallesi'nde, saat 20:30 civarlarında bir cinayet olayı  yaşandı. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki İbrahim Enes Kaplan, birlikte yaşadığı ve zihinsel engelli olan 35 yaşındaki ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla vurarak öldürdü. Silah sesi duyulması üzerine komşular tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağabeyini vuran İbrahim Enes Kaplan ise emniyete sevk edildi. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ederken ifadesinde, ağabeyini acılarından kurtarmak için vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Engelli ağabeyini vurarak öldürdü, savunmasıyla kan dondurdu! Acılarından kurtarmak istedimEngelli ağabeyini vurarak öldürdü, savunmasıyla kan dondurdu! Acılarından kurtarmak istedim

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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