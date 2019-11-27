Engelli ailenin kaldığı harabe ev onarıldı

Kilis'te engelli ailenin kaldığı harabe halindeki ev belediye tarafından onarılarak, aileye teslim edildi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, mahallesinde yaşayan bir engelli vatandaşa ait harabe şeklindeki evin onarılması amacıyla Kilis Belediyesi'ne bağlı Gıda Bankasına başvurdu. Gıda Bankası tarafından harabe haldeki ev onarıldıktan sonra ailenin bütün ihtiyaçları Kilis Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, engelli ailenin evini ziyaret ederek akülü araca da hediye etti. Başkan Bulut, "Şehrimizdeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Ökkeş kardeşimizin evi belediyemiz tarafından restore edildi ve eskiyen akülü arabasını da yeniledik" dedi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu ise "Mahallemizde onarımı yapılan ev, dizilerek ihtiyaç sahibi vatandaşımıza teslim edildi. Ayrıca özürlü vatandaşımıza Belediye Başkanımız tarafından akülü sandalye hediye edildi. Bu hayırlı işe vesile olan Belediye Başkanım Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcımız Hüseyin Erkmen, Kent Konseyi Başkanımız Fikret Oğuztürk, Hayırsever İşadamlarımız, Gıda Bank'ta görev yapan tüm arkadaşlarımız,Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA